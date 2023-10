Patto anti-inflazione, scatta oggi il ribasso dei prezzi: dalla pasta ai prodotti per l’infanzia, cosa c’è nel carrello calmierato. I negozi aderenti

di Redazione web

Da oggi, primo ottobre, fino al 31 dicembre ha inizio il patto anti-inflazione, il periodo trimestrale deciso dal governo con produttori e distributori per combattere il caro-vita e sostenere la fragilità economica delle famiglie. Il trimestre anti-inflazione è, infatti, un patto tra governo, produttori e distributori, a cui hanno aderito 32 associazioni, per offrire prodotti da supermercato a prezzi bloccati o comunque ribassati.

Larga adesione di produttori e distributori

L'obiettivo è contenere l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità, sia alimentari che non alimentari, quindi di largo consumo, compresi i prodotti per l’infanzia e per la cura della persona. L'iniziativa, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha coinvolto le aziende della grande distribuzione e le associazioni del commercio, dell'industria alimentare, dell'artigianato, delle cooperative e dell'agricoltura.

Patto anti-inflazione: tutte le informazioni e i negozi aderenti

Sconto del 10%

Si calcola che, grazie all'adesione diffusa, siano circa 300 i prodotti interessati dagli sconti, tra cui pasta, pane, carne, pesce, frutta, verdura, latte, detersivi, scontati fino al 10% e saranno applicati nei supermercati, ma anche nei negozi di vicinato che hanno aderito al patto anti-inflazione.

Bollino tricolore

Fino al 31 dicembre, dunque, tutti i prodotti contraddistinti da un bollino tricolore avranno uno sconto e sono circa 22 mila i negozi aderenti, che si possono consultare sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, suddivisi per regione e provincia.

