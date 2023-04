L’obiettivo è incentivare le assunzioni dei giovani under 30 che non studiano e non lavorano. Vengono chiamati con l’acronimo Neet e in Italia, si stima, sono più di 3 milioni. Nella bozza del decreto sul Reddito di cittadinanza si prevede di “premiare” i datori di lavoro privati che assumono under30 Neet con un bonus da scontare mese per mese, sul 60% della retribuzione.