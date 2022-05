Il taglio delle accise sui carburanti sarà in vigore fino all'8 luglio: lo prevede la bozza del decreto che sarà sul tavolo del Consiglio dei ministri che estende la riduzione anche al gas per autotrazione. Per il metano l'accisa sarà «a zero euro per metro cubo» e ci sarà anche una riduzione dell'Iva al 5%.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 2 Maggio 2022, 12:21

