Amazon premia i dipendenti: «Gratifica natalizia di 500 milioni di dollari»

Amazon premia i dipendenti e stanzia 500 milioni di dollari come gratifica natalizia per tutti i lavoratori della logistica a causa del «lavoro straordinario» a cui sono costretti quest'anno, in occasione delle festività, per via dell'emergenza Covid.

«In Italia, i dipendenti del settore logistico e i dipendenti dei fornitori, inclusi i corrieri che si occupano delle consegne di Amazon Logistics, che lavoreranno con noi dal 1 dicembre al 31 dicembre, avranno diritto a un riconoscimento economico di 300 euro lordi, se impiegati a tempo pieno e un importo riproporzionato, se lavorano con contratti part-time» annuncia Dave Clark, senior vice president delle Operations di Amazon.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Novembre 2020, 10:49

