Siamo sul surf, occhio alle onde

L'altro giorno uno studente mi ha chiesto: «Professore, proprio non capisco. Tre giorni fa tutti a dire che in Italia c'è un boom, che il PIL nel trimestre è cresciuto del 2,6% e che crescerà nell'anno oltre il 6%, che la fiducia è al top. Contemporaneamente, però, sento continui allarmi sull'inflazione. E non parliamo, poi, della variante Omicron, della guerra Russo-Ucraina o dell'invasione di Taiwan. Insomma: l'economia va bene o male? Possiamo stare tranquilli o no?».

Bella domanda - gli ho detto - perché hai messo insieme diverse cose, tutte rilevanti, e cerchi di ricavarne un significato. Ci sono misure dell'attività economica (il PIL), del comportamento degli attori economici (la fiducia), indicatori sintetici fondamentali (l'inflazione), fattori esogeni, cioè esterni, all'economia e però influenti (la geopolitica).

Quello che però manca alla tua analisi -gli ho detto- è il piano temporale di riferimento -ecco perché non capisci. Alcune cose, infatti, sono già avvenute (il balzo del PIL nel terzo trimestre), altre probabilmente avverranno (il perdurare dell'inflazione), altre sono del tutto incerte nell'accadere (le guerre) o nel cessare (il Covid). Fin qui sta andando bene, insomma ma non sappiamo se durerà.

Immaginate un tizio su un surf. Il mare ha delle onde che è capace a gestire perciò non cade in acqua. Però è bene stia con gli occhi aperti: può arrivare uno squalo, un'onda anomala, o cambiare il meteo. Capito come funziona l'economia?

