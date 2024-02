«L'italiano ha detronizzato il francese», i linguisti incoronano l'accento più sexy del mondo

di Redazione web

Ogni lingua ha le sue particolarità e una delle caratteristiche per cui un idioma è più riconoscibile di un altro è proprio l'accento. La cadenza di un nativo di un certo Paese nel mondo può piacere più o meno, a seconda dei gusti, ma stando a quanto rivela un recente studio condotto dalla piattaforma linguistica Babbel, ci sarebbe una lingua che sarebbe più "sexy" delle altre: l'italiano. Ebbene sì, nonostante abbia una delle grammatiche più strutturate e complesse in circolazione, la lingua del Bel Paese è quella più attraente. Il risultato ha sorpreso molto perché l''italino è anche uno degli idiomi meno richiesti dagli studenti di lingue che frequentano le varie università. Ma quali sono le caratteristiche che la rendono tale e per cui è riuscita a detronizzare il francese? Ecco cosa rivela la ricerca.

Lo studio

La nota piattaforma di studi linguistici Babbel ha condotto uno studio su un campione di 6000 persone, provenienti da Inghilterra, Francia, Spagna, Italia e Germania, nonché dagli Stati Uniti, alle quali è stato chiesto di dire quale, secondo loro, fosse l'accento più attraente, più sexy e più romantico. La maggior parte degli individui ha risposto: «L'italiano», mentre l'inglese sarebbe quello più chic e composto.

Il fatto che dalla ricerca sia risultato l'italiano come lingua preferita non è stata proprio una sorpresa perché già nel 2017, stando a quanto riporta il Daily Mail, la linguista Patti Adank, professoressa di percezione e produzione del parlato presso l’University College di Londra, aveva spiegato: «Gli anglofoni sono attratti dalla melodia di una lingua come il francese o l’italiano che sembrano, a tratti, delle piacevoli cantilene».

Le parole dell'esperto

Noël Wolf, insegnante di lingue, ha spiegato al Daily Mail: «Ci sono alcune caratteristiche dell'italiano che possono contribuire al suo fascino.

