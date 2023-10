Festa del libro, la città piemontese si prepara al viaggio nel Medioevo

Prende il via venerdì 20 ottobre la terza edizione della ‘Festa del libro medievale e antico di Saluzzo’, che per tre giorni animerà la cittadina piemontese. A ispirare la rassegna 2023, dedicata al tema del viaggio nel Medioevo, sono alcuni versi di Ludovico Ariosto nell’Orlando furioso: Chi va lontan da la sua patria, vede / cose, da quel che già credea, lontane; / che narrandole poi, non se gli crede.

«Il fiume va via taciturno», il nuovo libro di Giorgia Garberoglio: la presentazione alla Biblioteca Flaminia di Roma

Ossessionata dai gialli, uccide una sconosciuta: «Volevo mettere in pratica tutto quello che so sul delitto perfetto». Il dettaglio che l'ha tradita

Dee Giallo, torna il maestro del noir Carlo Lucarelli con venti nuovi episodi

<h2>Il programma<h2>

Sarà questo, dunque, il file rouge della manifestazione libraria e fieristica nata nel 2021 i cui strumenti di approfondimento sono romanzi, saggi, lezioni magistrali, spettacoli, performance, concerti, momenti conviviali, azioni pittoriche collettive. Ma anche gare di caccia al tesoro, giochi a tema, laboratori e proiezioni cinematografiche. Un programma che viene affiancato dalle proposte degli editori e delle librerie antiquarie provenienti da tutta Italia.

Credits Ufficio Stampa / Copertina di Martin Buckmans da Ufficio Stampa





Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Ottobre 2023, 12:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA