Adnkronos compie 60 anni: il Libro dei Fatti per celebrare il traguardo

di Redazione Web

Adnkronos compie 60 anni e il Libro dei Fatti celebrerà l'importante traguardo con la sua 33esima edizione. Un volume disponibile in versione cartacea in libreria, e online nei formati digitali (ebook e app). Una pubblicazione che celebra i 60 anni e la 33esima edizione del Libro. Due traguardi molto importanti per l'Adnkronos che da anni, ormai, racconta i fatti più importanti dell'anno nel suo Libro dei Fatti sempre più richiesto e distribuito in modo capillare.

Scuola, il Libro dei Fatti di AdnKronos approda nelle scuole italiane: «Un grande supporto agli studenti»

"Strumento utile, introdurrà studenti a lettura giornali".



Il Libro dei Fatti dell'Adnkronos nelle scuole italiane: https://t.co/ZHVRs1Gyim pic.twitter.com/jGEvo9PzOw — Adnkronos (@Adnkronos) February 22, 2023

Libro dei Fatti 2023

Nel volume saranno raccolticontributi originali e interventi autorevoli per celebrare l’anniversario, che ricorre il prossimo 24 luglio, dell’agenzia di stampa guidata da Giuseppe Marra. La nuova edizione del Libro dei Fatti rinnoverà l’appuntamento con le notizie, le storie, i protagonisti che scandiranno il racconto di un intero anno.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Giugno 2023, 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA