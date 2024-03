«La Gioconda? Una vera tortura, mai stato così deluso»: il capolavoro di Leonardo bocciato dai visitatori del Louvre

di Serena De Santis

Prima è stata imbrattata dagli ambientalisti e ora è al centro delle critiche da parte dei suoi visitatori. Non è un periodo molto roseo per la Gioconda, il dipinto realizzato da Leonardo Da Vinci esposto al Louvre di Parigi che, recentemente, è stata al centro di un sondaggio a cui i turisti hanno risposto negativamente.

Il motivo, però, non è il quadro in sé, bensì la folla che, ogni giorno, si crea davanti all'opera d'arte. Per questa ragione, infatti, è stata decretata come "il capolavoro più deludente al mondo". A riportare il parere negativo dei visitatori una classifica basata sull'analisi di 18.176 recensioni delle opere d'arte più famose nei musei di tutto il mondo, che è stata stilata dal sito di coupon CouponBirds.

La Gioconda ne vale la pena?

A invitare le persone a esprimere il loro parere è stata una domanda pubblicata sul sito: «Vale la pena pagare un biglietto d'ingresso di 22 euro - e scontrarsi con una folla di estranei - per darle un'occhiata fugace?»

Il 37,1% degli utenti ha risposto negativamente, rispetto una percentualmente media di recensioni critiche che si aggira intorno al 19%. Qualcuno ha scritto che, per vederla «è stata una vera e propria tortura», mentre altri hanno dichiarato di non essere «mai stati così delusi». A incidere sul giudizio non è il gusto artistico, ma l'esperienza della visita. Il termine "folla", infatti, è stato menzionato 127 volte nelle recensioni negative, mentre "difficile" è la prola chiave più citata da chi ha bocciato il museo che ospita la Monna Lisa.

La classifica stilata da CouponBirds è basata sull'analisi del linguaggio utilizzato nelle recensioni, con ricerche specifiche di parole chiave come "deludente" e "sopravvalutato", ma anche espressioni positive come "sottovalutato" o "da non perdere" riferito a capolavori meno acclamati.

Il Louvre "bocciato" dai visitatori

Il museo parigino è uno dei luoghi d'arte più visitati al mondo, soltanto nel 2023 ha avuto 9 milioni di visitatori, ma è anche in cima alla lista delle reazioni critiche. Si trova, infatti, ultimo per qualità dell'esperienza vissuta.

Oltre alla Gioconda, i turisti e i visitatori si sono lamentati anche di un'altra opera esposta nel museo parigino, cioè la La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix.

Però Parigi non è la sola città di cui gli utenti hanno avuto da ridere. Nella lista c'è anche New York, che è seconda sul podio con il 26,7% di commenti negativi per il MoMA, che è stato citato quattro volte per essere uno tra i peggiori, seguita da Firenze con il 18,1% di commenti poco lusinghieri per la Nascita di Venere di Botticelli esposta agli Uffizzi, mentre l’esperienza più apprezzata è stata quella alla Galleria dell’Accademia, casa del David di Michelangelo.

