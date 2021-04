Covid, Rt nazionale ancora in calo: da 0,85 a 0,81. Cinque regioni verso l'arancione, tutte le altre in giallo

In attesa dei dati completi del monitoraggio Iss-Ministero della Salute e dei nuovi colori delle regioni, arrivano i primi numeri. Scende ancora l'indice Rt nazionale di contagio da coronavirus in Italia, che dallo 0,85 della scorsa settimana cala a 0,81. Il monitoraggio riguarda l'andamento dell'epidemia per il periodo dal 12 al 18 aprile.

Cinque regioni in arancione, le altre in giallo

Potrebbero essere 14 le regioni e 2 province autonome ad andare in zona gialla come previsto dal decreto riaperture a partire dal 26 aprile. Nessun regione dovrebbe restare rossa e cinque sarebbero arancioni. Fra queste ultime ci sarebbero la Basilicata, la Calabria, la Sicilia, la Valle d'Aosta e la Sardegna per la quale ci sono però ancora alcuni dubbi. Lo spostamento sarà deciso sulla base del monitoraggio all'esame della cabina di Regia. Diventerebbero gialle: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 10:03

