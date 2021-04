Bollettino Covid di venerdì 23 aprile: i dati completi dopo le 17. Ancora 64 morti in Puglia

Coronavirus in Italia, il bollettino di venerdì 23 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno in cui l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza dovrebbe far tornare in zona gialla ben 16 regioni e province autonome su 21 (solo la Sardegna in rosso, le altre in arancione), c'è attesa per i dati di oggi su contagi e decessi, dopo il calo degli ultimi giorni.

Dai singoli bollettini regionali di oggi arrivano i primi numeri. In Veneto i nuovi positivi sono 1.035, con 20 morti, in Toscana 1.003 con 17 decessi, mentre in Puglia si registrano 1.692 casi e 64 morti.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 16:00

