Covid in Lombardia, il bollettino di venerdì 23 aprile 2021: 2.304 nuovi positivi e 57 morti. Diminuiscono i ricoveri

Covid in Lombardia, il bollettino di venerdì 23 aprile. I nuovi positivi sono 2.304 e 57 morti. A fronte di 46.840 tamponi effettuati (di cui 30.166 molecolari e 16.674 antigenici), sono 2.304 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in Lombardia. Un incremento inferiore a ieri, quando i nuovi casi erano 2.509 .

Sale il tasso di positività: dal 4,8 per cento di 24 ore fa al 4,9 per cento di oggi. Calano invece i ricoverati: in terapia intensiva ci sono 644 persone, 9 meno di ieri; nei reparti Covid ordinari 4.185, 167 meno di ieri. I decessi sono oggi 57 (ieri 54), per un totale di 32.569 morti nella regione dall'inizio della pandemia. I guariti/dimessi, infine, sono oggi 3.545. Lo fa sapere il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione.

I casi a Milano e nelle province

Sono 645 i nuovi positivi a Sars-Cov-2 in provincia di Milano, di cui 242 nella città capoluogo. Seguono le province di Brescia con 295 nuovi casi e di Varese con 267. Incremento a tre cifre anche in provincia di Bergamo (+236), Monza e Brianza (+222), Como (+158), Mantova (+115) e Pavia (+111). Seguono le province di Cremona (+70), Lecco (+57), Lodi (+40) e Sondrio (+35)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Aprile 2021, 17:59

