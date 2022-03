Covid, contagi tornano a salire. Gli esperti: «Estendere quanto prima quarta dose vaccino»

Estendere «quanto prima» a più categorie la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid. Lo raccomanda Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emergenza coronavirus, mentre il Regno Unito si prepara a un nuovo booster agli ultra 75enni, agli immunodepressi e agli ospiti delle case di riposo nelle prossime settimane, come suggerito di recente dai consulenti medici dell'esecutivo e come confermato da Sajid Javid, ministro della Sanità del governo di Boris Johnson.

Ricciardi, docente di Igiene all'università Cattolica di Roma, spiega all'Adnkronos Salute che anche in Italia le quarte dosi andrebbero allargate per interessare, oltre agli immunocompromessi per i quali sono già previste, «le stesse categorie» indicate in Uk.

La platea che dovrà fare la quarta dose si allargherà?

O saranno i soli immunodepressi quelli che dovranno sottoporsi per la quarta volta al vaccino? Il dibattito è già ricominciato, complice anche un nuovo aumento dei contagi e i timori della variante Omicron 2. Tra qualche mese l'efficacia del booster si esaurirà? Tutti interrogativi sul tavolo degli esperti. Per dire quale sarà il futuro del vaccino, però, è ancora presto. Per Guido Rasi, ex direttore esecutivo dell'Agenzia europea del farmaco Ema e consulente di Figliuolo, «i parametri da tenere sotto osservazione da ora a giugno saranno prima di tutto la quantità di reinfezioni e chi si reinfetta». Il tema è stato al centro di un suo intervento oggi a Bari in occasione delle celebrazioni della prima Giornata contro la violenza sugli operatori sanitari. «Bisognerà vedere entro giugno - spiega - che situazione creerà la terza dose da un lato, e la massiva esposizione che abbiamo avuto al virus dall'altro. E bisognerà capire quanto declinerà l'immunità in questi 3-4 mesi, se continuerà a declinare o se con questi stimoli ricevuti dal nostro sistema immunitario «le reinfezioni saranno marginali o comunque caratterizzate perlopiù da sintomi trascurabili. Questo è il dato che dobbiamo raccogliere da qui a giugno».

