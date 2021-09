Pregliasco: «Riaprire le discoteche? Si può, ecco quando». Ma ci sarà ancora da aspettare

Si parla molto in questi giorni di riapertura delle discoteche, misura su cui il Governo sta riflettendo ma che dovrebbe trovare ancora un rinvio per precauzione, mentre per cinema, teatri, musei, stadi e palazzetti si sta ampliando la capienza anche grazie all'uso del Green pass. Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene alla Statale di Milano, riaprire le discoteche non è un tabù, ma ci sarà da aspettare ancora un po', «tra dicembre e gennaio», afferma l'esperto.

La parola d'ordine, spiega Pregliasco all'Adnkronos Salute, è «gradualità». In questo quadro si colloca il no alla riapertura anche delle discoteche, che «sono luoghi dove - ragiona l'esperto - si concentra tutto quello che è il possibile rischio: c'è prolungata vicinanza, ci si parla addosso, si suda, si ha una maggiore frequenza di respirazione perché si balla, si scambiano i bicchieri. Insomma, l'estate scorsa ci sono state situazioni esemplari che lo hanno messo in evidenza». Ma il Green pass non cambia lo scenario? Impossibile pensare a ingressi contingentati come per cinema e teatri? «Vediamolo nel divenire - risponde il virologo - Rimaniamo prudenti».

«Comprensibilissima - aggiunge l'esperto - la difficoltà dei gestori a cui va la mia solidarietà. Ma siamo in una fase in cui dobbiamo prepararci a uno scenario invernale non piacevole, o comunque con un colpo di coda del virus, proprio perché si concentreranno tutta una serie di aspetti negativi che sono quelli dovuti a un generale abbassamento della guardia rispetto al passato, agli sbalzi termici, alla riapertura delle attività lavorative in presenza sempre più massicce e alla scuola che si vuole tenere aperta», conclude il virologo. «Tutti elementi che - ricorda - di fatto sono un primo step importante, ma da tenere sotto controllo».

