Mascherine a scuola, Bassetti: «Ora basta, siamo rimasti gli unici in Europa»

Covid, anche Matteo Bassetti si unisce al coro per eliminare l'obbligo di mascherine a scuola. «L'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea ad avere ancora quell'obbligo, anacronistico e fuori dal tempo», spiega il direttore di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova.

Mascherine a scuola, Bassetti: «Non riducono la trasmissione del virus»

A chiedere di togliere l'obbligo delle mascherine a scuola, all'interno del Governo, c'è in prima linea la Lega. «Giusto portare avanti un obbligo quando siamo sicuri che ci sia una efficacia nel ridurre la trasmissione, ma non è questo il caso. Non è possibile stabilire se questi dispositivi di protezione abbiano effettivamente ridotto la trasmissione del virus. Lo dico perché non c'è nessuna evidenzia scientifica che lo abbia stabilito rispetto alla vaccinazione, al lavaggio delle mani o al distanziamento» - spiega Matteo Bassetti all'AdnKronos Salute - «Chi afferma che è la scienza a dire che serve l'obbligo della mascherina a scuola dice una eresia: nessuno studio ha affermato che le mascherine da sole hanno ridotto la trasmissione».

Mascherine a scuola, Bassetti: «Non è questione di caldo o freddo»

Il professor Bassetti, poi, precisa: «Le FFP2 usate in modo molto rigoroso possono ridurre un minimo la trasmissione del virus, ma quanti studenti le usano in modo corretto, cambiandole ogni sei ore? Pochi. La polemica 'pro-mask' o 'no-mask' non giova a nessuno, e qui non è una questione di caldo o freddo. Avendo levato l'obbligo di mascherina per molte attività è davvero fuori dal tempo dire che a scuola servono».

Mascherine a scuola, Costa: «Possibile toglierle»

«Sono convinto che soprattutto durante le lezioni, quando i nostri ragazzi e i nostri bambini sono seduti al proprio posto, si possano togliere le mascherine e mi auguro che ci possa essere lo spazio per fare un ulteriore riflessione pur consapevole che siamo certamente ormai vicini alla scadenza dell'anno scolastico» - ha spiegato Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, a Sky Tg24 - «Sarebbe un ulteriore segnale di fiducia ai cittadini. Mi auguro che si possa aprire una riflessione».

