Covid, la variante inglese sta mutando ancora: «Cambiamenti genetici preoccupanti»

Coronavirus, la variante inglese sta mutando ancora e secondo gli esperti ci sarebbero «cambiamenti genetici preoccupanti». L'ennesimo allarme sulle mutazioni del virus Sars-CoV-2 arriva dalla Gran Bretagna, dove alcuni scienziati hanno rilevato nuovi cambiamenti genetici definiti «preoccupanti» della cosiddetta 'variante inglese' del Covid, afferma la BBC news online.

La variante era stata individuata per prima nel sud dell'Inghilterra nei mesi scorsi e poi dilagata con un'apparente maggiore aggressività rispetto al ceppo originario dell'infezione. Le prime indicazioni in questo senso emergono da uno studio preliminare: stando ai ricercatori non si può escludere che questa ulteriore mutazione, se confermata, possa limitare l'efficacia dei vaccini esistenti, pur senza presumibilmente azzerarla. I test su alcuni campioni mostrano una mutazione (battezzata E484k) già osservata nelle varianti che hanno avuto origine in Brasile e Sudafrica. Intanto, il Regno Unito ha intensificato le misure di controllo contro la diffusione di nuove varianti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 13:54

