Covid, torna la mascherina? Il ministro Schillaci: «Obbligo se aumentano i casi. Dalla Cina nessuna variante nuova»

Covid, nessun allarme per le nuove varianti, ma con un aumento dei casi potrebbe tornare l'obbligo di mascherina. Non ci sarà però nessun obbligo vaccinale, perché il tempo degli obblighi è finito. Sono le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite su Rai1 di Oggi è un altro giorno.

«Se ci sarà un aumento dei casi potremmo consigliare nuovamente l'impiego delle mascherine al chiuso ma oggi non siamo in questa situazione perchè i dati sono in discesa e siamo sereni, siamo in una situazione di tranquillità ma continuiamo ad essere vigili. ora puntiamo sulla responsabilità dei cittadini», ha detto Schillaci. «Oggi bisogna convincere le persone più fragili a vaccinarsi. Non è più l'epoca degli obblighi, si è visto cosa è successo in Cina. Io credo che in uno Stato maturo come il nostro i cittadini responsabilmente si andranno a vaccinare».



«L'obiettivo è sequenziare i risultati dei campioni positivi per andare a verificare se nei passeggeri in arrivo dalla Cina sono presenti delle varianti del virus SarsCoV2 diverse da quelle note. Finora siamo assolutamente tranquilli perchè tutti i casi campionati dimostrano che sono tutte varianti di Omicron già presenti sul nostro territorio nazionale». Schillaci ha aggiunto che «nei primi voli arrivati a Malpensa dalla Cina era positivo un passeggero su 2, mentre nei voli arrivati a Fiumicino la percentuale è scesa tra il 10 e il 20%».

