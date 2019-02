Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 15:16 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si chiama onicofagia, ma è più comunemente nota come abitudine di mangiarsi le unghie. Un vero e proprio vizio in realtà a cui tantissime persone non riescono proprio a sottrarsi. Fino ad oggi abbiamo sempre creduto che questo comportamento fosse la conseguenza di stress e nervosismo. Ora, però, un nuovo studio dell’Università di Montreal ha rivelato che mangiarsi le unghie potrebbe avere a che fare con la personalità dei soggetti che compiono spesso questo gesto. In particolare, chi è incline a essere perfezionista è più portato a mangiarsi le unghie. Un comportamento che si manifesta soprattutto nei momenti di noia e insoddisfazione, cui il perfezionista tende quando non riesce controllare le situazioni.