Fondazione Artemisia, Pap Test gratuiti per la Festa della mamma: ecco come prenotarsi

La Fondazione Artemisia offre Pap Test gratuiti in occasione della Festa della mamma​. L'ente no profit della Rete Artemisia Lab mette a disposizione i suoi centri e i professionisti della rete Artemisia Lab per effettuare i test a tutte le mamme interessate. Come prenotare?

Come fare il Pap Test

Per effettuare il test ginecologico sarà sufficiente recarsi presso i centri Artemisia. Si può, inoltre, contattare Artemisia Lab tramite il sito artemisialab.it o i contatti telefonici reperibili allo stesso sito.

«Artemisia Lab resta sempre a fianco dei cittadini per la tutela costante della loro salute, a cominciare dalla importantissima prevenzione e diagnosi precoce», dichiara Mariastella Giorlandino, Presidente di Fondazione Artemisia e Amministratore di Rete Artemisia Lab.

Da oltre 30 anni, la Fondazione è impegnata in attività gratuite di assistenza medica e psicosociale e in iniziative di educazione e formazione scientifica.

