Giorgia Meloni, il messaggio emozionante alla mamma: «Ho ripagato i tuoi sacrifici, la tua solitudine e il tuo amore»

Nel giorno della festa della mamma, anche il presidente Giorgia Meloni ha voluto condividere un pensiero sui social. La leader di Fratelli d'Italia ha dedicato un post ad Anna Paratore, la sua di mamma, alla quale è molto legata.

Il messaggio di Giorgia Meloni alla mamma

«Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c'è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo». Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social, nel giorno della festa della mamma.

Chi è Anna Paratore

Anna Paratore, mamma del presidente Giorgia Meloni e della sorella Arianna, ha 70 anni.

«Mia mamma ha incontrato molte difficoltà nella vita, ha cresciuto due figlie da sola - ha raccontato Meloni a Verissimo - A lei devo tutto. Il suo giudizio è uno dei pochi che temo di più. È stata la mia guida. Ancora oggi è l’unica persona con la quale ho fisicamente bisogno di parlare al telefono per chiacchierare, per sfogarmi, non c’è nulla di me che lei non conosca».

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 09:08

