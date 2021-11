Quanto ne sappiamo di integrazione & corsa? L'incontro a Milano con il campione olimpico di maratona Stefano Baldini

Giovedì 18 novembre 2021 ore 18: una serata da non perdere da Why Run in corso Sempione, “la casa della Milano che corre”, in cui si parlerà di corsa e di come integrarsi nelle diverse fasi, prima, durante e dopo con Stefano Baldini, Enervit Ambassador, Campione Olimpico di maratona ad Atene 2004, oggi runner e coach, che fornirà preziosi consigli grazie alla sua esperienza sul campo.

Ci sarà anche il contributo dell’esperta, la dottoressa Cristina Lanfranchi, Biologa Nutrizionista Enervit con la quale capire perché è così importante avere un Nutrition System, una strategia di integrazione, come gestirla, con quali tempistiche in funzione degli obiettivi personali.

In tanti amiamo correre per i più svariati motivi. Perché ci fa stare bene, perché ci piace gareggiare e perché non sappiamo fare a meno dell’effetto benefico delle endorfine che lo sport regala. Se vogliamo farlo al meglio, godendoci ogni momento, non possiamo trascurare il fondamentale binomio di una corretta integrazione e nutrizione. Sia che si corra per allenarsi in vista di una gara, sia che ci si voglia ritagliare un momento di puro benessere attivo.

Non solo teoria: al termine degli speech è prevista una run insieme a Stefano Baldini per sciogliere le gambe e confrontarsi “di corsa”.

Programma:

18:00 ritrovo, registrazione

18:15 inizio incontro, presentazione/speech

18:45/19 inizio run con Stefano Baldini

19:30/19:45 rientro e conclusione

Per iscrizioni www.whyrun.com

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Novembre 2021, 12:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA