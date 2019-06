Dieta Mima Digiuno, il regime alimentare che simula il digiuno per dimagrire ed essere più longevi: ma ecco cosa nasconde

DIETA MIMA DIGIUNO

DIETA MIMA DIGIUNO LE OPNIONI

Giovedì 20 Giugno 2019, 18:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è stata ideata dal professordirettore del dipartimento di gerontologia dell'Università della California e consiste in una sorta di sLariuscirebbe addi chi la pratica migliorandone lo stato di salute generale. Ma in che cosa consiste nello specifico laSeguire periodicamente questo regime alimentare aiuterebbe il corpo a fare una sorta di reset, annullando gli effetti negativi dell'. Laconsiste nel seguire unal mese per tre mesi minimo fino a un massimo di 6 e sempre sotto stretto controllo medico. Consiste nell'eliminazione dei cibi che stimolano la, prediligendo un basso apporto calorico. Si tratta di una dieta ipocalorica, la cui restrizione delle calorie avviene però in modo graduale e calibrato in modo da dare benefici al sistema immunitario, muscolare e nervoso.Nellale proteine animali sono totalmente eliminate, queste infatti favorirebbero la stimolazione dell', considerato una delle principali cause del malessere e dell'insorgere di diverse patologie. Le, almeno per i bambini e per gli under 65, queste due categorie possono consumare carne invece. Il pesce va mangiato 2-3 volte alla settimana, ma bisogna limitare quello ad alto contenuto di mercurio, come il tonno. Vanno bene invece lo sgombro, le acciughe o le sardine. Via libera alle noci, mandorle, nocciole, all’olio extravergine d’oliva, che contengono grassi insaturi buoni.. Vanno consumate verdure a volontà, gli zuccheri aggiunti vanno eliminati, e il consumo di frutta deve essere moderato (non più di uno al giorno). Importante sono anche le abitudini alimentari: non bisogna cenare dopo le 20 e non bisogna ingerire niente 3-4 ore prima di andare a dormire. I pasti giornalieri devoo essere 3 più uno spuntino.Lache, di fatto, però, non significa non mangiare per tutto il giorno. Lo schema è ben preciso e si sviluppa, appunto, ine a basso contenuto proteico. Il primo giorno, l, divise tra 34% di carboidrati, 56% di grassi e 10% di proteine. Nei 4 giorni successivi, le calorie scendono a 750: 47% carboidrati, 44% grassi e 9% proteine.Le principali criticità allariguardano l'esiguo numero di studi scientifici a sostegno dei benefici promessi. Per la: risulta un solo studio clinico pubblicato (su umani), con soli 38 soggetti arruolati (di cui 19 controllati con dieta normale e 19 sottoposti a 3 cicli di dieta mima digiuno). Sarebbe un numero insufficiente di soggetti, inoltre manca un gruppo di controllo sottoposto a dieta identica per apporto calorico ma "normale" per composizione, ovvero la "differenza" con una dieta definibile normale e corretta. Il fatto che la dieta preveda l'utilizzo di appositi prodotti commerciali (kit di "pasti pre-confezionati") solleva ulteriori dubbi sulla sua validità nella comunità scientifica. Gli effetti negativi della Dieta Mima Digiuno possono essere fame, astenia, crampi allo stomaco, ma ancor più gravi l'aumento deiè imputabile ad una condizione di ipoglicemia e ossidazione lipidica.