Banksy colpisce ancora: la nuova opera è un presepe di guerra a Betlemme

Domenica 22 Dicembre 2019, 13:00

, si sa, ama far riflettere e discutere con la sua arte. E dopo il Babbo Natale a Birmingham che denuncia le condizioni di vita dei senzatetto, ecco sbucare un'altra opera natalizia di grande impatto. Il 21 dicembre, l'artista britannico pubblica sul suo profilo Instagram la foto della sua ultima creazione. Unalternativo, che colpisce come un pugno allo stomaco. La scena della, infatti, assume una nota amara perché circondata dal Muro che divide Israele e Palestina. E la stella cometa che svetta sopra Gesù Bambino, Giuseppe, Maria, l'asino e il bue è un buco nel Muro, realizzata come fosse un colpo di mortaio. L'opera diassume inoltre un significato ancor più profondo perché realizzata a Betlemme, nel celebre Walled-Off Hotel che si affaccia proprio su quel Muro divisorio.La Natività di Banksy è intitolata "Ladi Betlemme" e vuol far riflettere sul conflitto fra. Si tratta infatti di uno dei temi più sentiti dallo street artist, famoso in tutto il mondo per i suoi lavori scomodi ed eccentrici . Il foro sui blocchi di cemento del muro che circonda la mangiatoia si presenta come una stella cometa dalla potenza devastante, perché trasporta una scena tradizionalmente pacifica e serena in un contesto crudo e violento. Il, voluto da Israele per separare la citta' palestinese di Betlemme dai territori di Gerusalemme Est, rappresenta la vista dal, l'albergo progettato e arredato da Banksy nel marzo del 2017 per denunciare la crudeltà della guerra e dell'ingerenza israeliana nei territori palestinesi.A pochi giorni dal Natale, dunque,non si è lasciato sfuggire l'occasione di colpire ancora. Nuovamente dalla Cisgiordania e da Betlemme, un luogodal quale più volte Banksy ha lanciato il suo silenzioso grido di protesta. E l'appello, come si legge dalle scritte sul muro della sua ultima opera, alla "Paix" (Pace in francese) e all'. Stupire, impressionare, coinvolgere, riflettere. In fondo, è quando qualcuno riesce a suscitare tutto ciò che si riconosce un vero