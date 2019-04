Cuccia in paese e selfie coi bimbi, è la volpe di quartiere FOTO

Ultimo aggiornamento: 1 Aprile, 18:53

Una storia di animale (non domestico) perfettamente adattato alla modernità arriva da Soleto, paese della Grecìa Salentina dove ogni pomeriggio e fino a sera tardi un bellissimo esemplare di volpe, di circa un anno, passeggia in tutto il paese. Si mette a cuccia e si lascia ampiamente fotografare. Per le carezze c'è ancora tempo: si tratta pursempre di un canide selvatico.La meta preferita dell'animale - che per indole solitamente fugge alla presenza dell'uomo - sono tutte quelle manifestazioni dove è sicura di poter trovare cibo, senza sforzarsi di cacciare la sua preda. Lei non solo si fa avvicinare dai cittadini (che spesso le portano da mangiare) ma ama farsi fotografare.«È arrivata a Soleto un anno fa - dice Davide Cafaro, vicesindaco di Soleto -, io mi trovavo al Convento dei Monaci Francescani del Santuario della Madonna delle Grazie dove preparavamo con tanti fedeli il presepe vivente. Ed è lì che l'abbiamo notata la prima volta, lei era tranquilla, per nulla aggressiva: anzi sembrava quasi un cagnolino e ci seguiva per avere qualcosa da mangiare. Noi, stupiti dalla situazione che era davvero strabiliante, con fare abbastanza normale, le abbiamo dato del pane, dei biscotti. Lei li ha mangiati, altri li ha presi e poi è sparita: forse si era spostata per nascondere il cibo. Subito dopo è riapparsa, si è seduta nell'erba guardando indisturbata i nostri movimenti, si è lasciata avvicinare dai bambini che l'hanno potuta osservare bene da vicino e addirittura si è messa in posa per farsi fotografare con loro. Oramai per noi è la mascotte del paese, perché poi lei si aggira un po' ovunque indisturbata, come se fosse la normalità più assoluta. Che i tempi finalmente stiano cambiando? Oppure anche lei ha trovato il modo di mangiare senza sforzarsi troppo per cacciare la sua preda? Questo ci chiediamo un po' tutti, ma siamo felici di avere una volpe di quartiere e non solo cani».Insomma per gli abitanti di Soleto è normale - nelle loro passeggiate - imbattersi nella piccola volpe: la si incontra spesso spesso nei giardini, fra l'erba o arbusti. Lei è bellissima nella sua pelliccia marroncina mista a rosso e lo sguardo pronto a cogliere qualsiasi movimento. Una volpe che si comporta come un animale domestico, una fonte di attrazione che attira sempre più persone, una volpe che sicuramente non ha paura dell'uomo, ma non solo: una volpe collaborativa abituata a stare davanti alle telecamere, alle foto con tanto di flash. Lei non sembra preoccuparsene: continua a posare come solo le star sanno fare sperando poi in qualche buon biscottino da sgranocchiare.