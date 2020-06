Trentino, padre e figlio feriti da un orso sul Monte Peller

Scimmia alcolizzata uccide una donna e ferisce 250 persone

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Giugno 2020, 22:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due, padre e figlio, sono statiin. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, lungo un sentiero del Monte Peller, in località Torosi.I due uomini stavano facendo un'escursione: il padre seguiva a poca distanza il figlio, che si è ritrovato improvvisamente a tu per tu con l'Caduto a terra, è stato sormontato dall'animale e a quel punto la reazione del padre è stata quella di scagliarsi contro il plantigrado riportando la frattura di una gamba in più punti, informa la Provincia di Trento.Ora i due si trovano ricoverati in ospedale dove sono stati raggiunti dall'assessore provinciale Giulia Zanotelli e dalle guardie forestali che hanno anche ispezionato il luogo teatro dell'episodio per raccogliere gli elementi necessari a ricostruirne con esattezza la dinamica.