Scimmia alcolizzata uccide una donna e ferisce 250 persone

Un morto e 250 ferisci, è questo il tragico bilancio della furia di una scimmia dipendente dall'alcol, completamente ubriaca.Il fatto è avvenuto nel distretto di Mirzapur, in India. Come riportaUna volta morto il padrone, la scimmia avrebbe dunque iniziato ad avere crisi di astinenza, vagando per la città e attaccando chiunque incontrasse. Fino all'uccisione di una donna e al ferimento di 250 persone.L'animale è stato poi catturato e trasportato allo zoo di Kanpur, dove attualmente si trova. Gli zoologi hanno scoperto che oltre a essere alcolizzata, la sciammia si rifiuta anche di mangiare le verdure.Per questo motivo, è stata isolata in una gabbia dove passerà il resto dei suoi giorni.