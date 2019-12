Tacchini e polli di Natale spennati e messi in una vasca bollente mentre sono ancora vivi: il video choc IMMAGINI FORTI

IL VIDEO CHOC: ATTENZIONE IMMAGINI FORTI

Martedì 24 Dicembre 2019, 19:03

Sono immagini terribili quelle che arrivano da un allevamento di, la Pastures Farm Poultry nel Northamptonshire, in Gran Bretagna. Sono, che presumibilmente andranno a riempire le tavole del popolo britannico e non solo. Nel video girato da telecamere nascoste dai membri disi può vedere come gli animali vengano letteralmenteI tacchini,. I. Si vedono muoversi, agitarsi, e le immagini dimostrano come non siano morti, infrangendo le norme che richiedono due minuti di attesa dopo il decesso degli animali, che solitamente avviene con un taglio netto della gola. Il pollame dovrebbe infatti essere stordito in acqua elettrificata prima che le loro gole vengano tagliate, per rendere gli animali insensibili al dolore o alla sofferenza. I regolamenti richiedono inoltre un divario di due minuti tra uccisione e spennatura. Il successivo bagno nell'acqua bollente viene utilizzato per allentare le piume.In quello che gli attivisti descrivono come una serie di «scene tristi e scioccanti», hanno detto di aver filmato tacchini che si agitavano «ancora coscienti e in preda al panico» mentre il macellaio estraeva fuori le loro piume. Il filmato mostra inoltre gambe, piedi e ali che si muovono nel serbatoio di acqua bollente. Gli investigatori affermano come lafosse maggiore rispetto a quando il sistema nervoso potesse muoverli dopo la morte.I documenti, visti dalla testata britannica The Independent , mostrano come ad agosto gli ispettori del South Northamptonshire Council avessero riscontrato un declino degli standard generali di pulizia nella fattoria, che vanta di avere «macellai esperti sul posto che preparano gli uccelli e li rendono pronti per il forno».