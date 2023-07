Animali abbandonati, la proposta di Salvini: «Sospensione o revoca della patente»

di Redazione Web

Matteo Salvini lancia la lotta all'abbandono degli animali. Nel Question Time al Senato, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, espone l'iniziativa per evitare che tanti amici a quattro zampe vengano abbandonati in vista delle vacanze estive. Presto, in Italia, chi abbandona un animale domestico potrebbe rischiare la revoca della patente: questa la proposta lanciata da Salvini.

Patente revocata a chi abbandona gli animali

«Nel ddl sulla sicurezza stradale che arriverà in discussione in Parlamento, stiamo valutando e proporremo al Parlamento modifiche per inasprire le sanzioni nei confronti di chi abbandona animali domestici su strada, arrivando fino alla revoca o la sospensione della patente, perché oltre ad essere un atto di assoluta barbarie e inciviltà, rischia di mettere anche a repentaglio l'incolumità di coloro che viaggiano.

«Sensibilizzerò tutti gli enti locali affinché adottino tutte le misure per garantire idonee condizioni di accesso alle spiagge degli animali domestici. Mi farò carico di portare il tema all’attenzione dell’Anci e di valutarli con gli altri ministri competenti». Sul trasporto aereo «vige un regolamento europeo che non impone alcun obbligo di imbarco di animali a carico dei vettori. Mi farò carico di sensibilizzare, con Enac, il tema», ha aggiunto ricordando che Trenitalia trasporta gli animali «gratuitamente e meritoriamente».

