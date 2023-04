Trova un pesce nella bottiglia d'acqua e pubblica il video su TikTok. Nei commenti la verità: «Ecco come ci è finito»

di Redazione web

Teoricamente, l'acqua in bottiglia non è solo potabile, ma deve anche soddisfare elevati standard di qualità. Per questo nessuno è abituato a controllarla prima di consumarla: si dà per scontato che sia bevibile. Ma le cose potrebbero cambiare dopo aver guardato il video pubblicato su TikTok da una ragazza che ha mostrato la scoperta fatta mentre era seduta a tavola per pranzo: nella sua bottiglia c'era un...piccolo pesce.

Il video su TikTok

«Abbiamo trovato un pesce nella bottiglia d'acqua. Stavamo mangiando quando ho visto qualcosa muoversi. Si è rivelato essere un pesciolino», spiega l'utente di TikTok @claudiajiang_. La ragazza continua, dicendo che una volta notato l'esserino lo ha trasferito in un contenitore con dell'acqua. Dopo una ricerca su Google, ha scoperto che si trattava di una salamandra, e ha preso una decisione: adottarla. Il primo passo - tutto documentato nel video - è stato darle da mangiare. Ha provato a far galleggiare una mosca morta sull'acqua, ma la salamandra non si è mostrata interessata. Poi ha pensato a costruire una "casa" con del terriccio preso in giardino.

La verità nei commenti

Il video è diventato virale in pochi giorni, ottenendo più di 5 milioni di visualizzazioni e commenti di ogni tipo: da chi si chiede come sia arrivato lì il pesce, a chi assicura che avrebbe denunciato l'azienda idrica. «Adesso vivo nella costante paura di bere acqua e di trovarmi una salamandra in gola», ha scritto un utente. «Io che lascio l'acqua nello zaino per tre mesi», ha scritto un altro. Ma il commento più frequente è stato quello di quanti erano interessati a sapere dove avesse preso quell'acqua. E così la ragazza, dopo aver risposto singolarmente a molte delle domande, si è vista costretta a realizzare un secondo video per dare le dovute spiegazioni: la bottiglia era piena di acqua proveniente da una fonte, ma nessuno si era accorto che la salamandra ci fosse finita dentro. Infine, ha assicurato, riporterà l'animale nel suo habitat naturale.

