Cucciolo appena nato chiuso nel sacco dei rifiuti e gettato nel cassonetto: salvato. Ma i due fratellini sono morti di freddo e fame

Cucciolo appena nato chiuso in un sacco dei rifiuti e gettato nel cassonetto: Shell è salvo, morti i due fratellini. La tragica scoperta, avvenuta in via Colonna, nei pressi della scuola De Marinis nel quartiere Carbonara, è stata denunciata dal canile sanitario di Bari. Il 13 aprile scorso il cucciolo è stato recuperato e salvato da morte certa.

Elisabetta Canalis, paura per il "ragno che fugge dal sole" in casa: «È velocissimo e il suo morso è doloroso»

Il cagnolino appena nato era stato chiuso in un sacchetto dei rifiuti insieme ai fratellini

Il cagnolino appena nato era stato chiuso in un sacchetto dei rifiuti insieme ad altri due fratellini morti di freddo e fame. Lui, Shell è stato chiamato, ce l'ha fatta. E' stato portato in clinica.

La scoperta

I cuccioli erano stati chiusi all'interno del sacco della spazzatura insieme a gusci di uova, cozze, scatole di tonno. Il contenuto del sacchetto è al vaglio degli agenti di polizia locale al fine di recuperare eventuali indizi e risalire ai responsabili dell'assurdo gesto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Aprile 2023, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA