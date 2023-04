«Pesce gorilla mangia balene», «può vivere sia sulla terra sia in mare»: la foto (finta) dell'esperto di animali esotici fa impazzire i social

di Redazione web

Social impazziti per il «pesce gorilla algerino», l'esemplare con la faccia da scimmia che «si nutre di balene». Una foto dell'enorme pesce è stata pubblicata su Instagram da Mike Holston, specialista di animali esotici e guardiano dello zoo presso la Zoological Wildlife Foundation di Mario e Maria Tabraue a Miami, in Florida. Nell'immagine, che fa immediatamente sorgere dubbi sulla sua autenticità, un pescatore tiene in mano il raro esemplare dopo averlo pescato «a Trinidad, nei Caraibi».

Il pesce gorilla algerino

Holston ha scritto: «Che bella foto di questo pesce gorilla algerino..questo è un maschio adulto che di solito arriva a circa 3-4 piedi (tra i 90 e i 120 centimetri), ma questo ragazzo ha mangiato balenottere quest'inverno e ha raggiunto le dimensioni massime! Depongono 34 uova a terra e durante la stagione degli amori diventano rosso vivo per attirare le femmine! Viaggiano in branco solo a settembre quando El Niño è alla massima velocità...possono vivere fino a 13 anni ma se vengono circoncisi possono vivere fino a 48 anni!». Holston ha poi esortato i suoi follower (che sono 6,7 milioni) a condividere più informazioni sul bestione. La foto, e la sua descrizione, sono palesemente finte. Totalmente inventate. Ma questo non ha impedito agli utenti di scatenarsi in fantasiose speculazioni sull'enorme pesce.

I commenti

Tra i commenti più divertenti troviamo quello che spiega come il pesce gorilla possa «respirare e vivere sia in mare che sulla terraferma. Delle 34 uova deposte sulla terraferma, quasi la metà nascono con pinne e braccia, però a causa della genetica di questa rara creatura e delle anomalie, la prole tende a morire nella prima settimana. Questo è dovuto al loro sistema respiratorio sottosviluppato dovuto al fatto di dover convivere con caratteristiche rettili, mentre con la composizione biologica di un mezzo mammifero mezzo pesce». Ma non tutti hanno capito lo scherzo, e qualcuno ha scritto: «Sono andata immediatamente su Google, perché non esistono altre immagini di questo animale?». Le reali origini della foto rimangono poco chiare, poiché le immagini sono circolate su diversi siti di social media, così come la ragione che ha spinto l'esperto di animali esotici a condividere un - è il caso di dirlo - pesce d'aprile tardivo.

