L'incredibile storia del gatto Nelson: scomparso da giorni, viene ritrovato mentre guarda la sua foto segnaletica

Era scomparso da giorni. Nessuno nel quartiere residenziale di Murcia, in Spagna, lo aveva più visto. Ma i padroni del gatto non si sono persi d'animo. Hanno tappezzato tutto il quartiere con la foto del loro micio e tutte le informazioni utili per restituirlo, nel caso qualcuno lo avesse ritrovato.

Un episodio che, purtroppo, capita spesso. Ma a rendere speciale questa storia è il come sia stato ritrovato l'animale: dopo essere scomparso, infatti, il gatto fantasma (di nome Nelson) è riapparso proprio sotto alla foto segnaletica che stava guardando con estremo interesse...

Estoy teniendo un día apocaliptico dentro de un mes y medio apocalíptico, así que os voy a contar algo maravilloso: hoy mi hermana ha encontrado a un gato perdido MIENTRAS MIRABA SU PROPIO CARTEL DE 'SE BUSCA'. 😍✨🫶🏻🫰🏻🙀 pic.twitter.com/uEzUnYIZKl — Bamfo! the Ninth (@Bamf_) July 12, 2023

L'incredibile ritrovamento del gatto scomparso

Il manifesto del suo smarrimento, foto a parte, conteneva i dati essenziali dell’animale e i numeri telefonici da contattare in caso di avvistamento o ritrovamento dell’animale. Il cartello era chiaro: «Si è perso un gatto di nome Nelson».

Il destino ha voluto che una ragazza, incuriosita dalla posa assunta da un gatto nell’osservare qualcosa appeso su un albero, le abbia fatto alzare lo sguardo. E, per l'appunto, il gatto ritratto nella foto segnaletica era proprio lui. La foto che stava fissando Nelson, lo ritraeva e, senza pensarci un attimo, la giovane si è fermata e ha scattato una foto che, dopo averlo salvato e riportato ai proprietari, ha condiviso sui social diventando subito virale.

La reazione sui social

Le condivisioni del post fatto dalla giovane salvatrice di Nelson si sono moltiplicate in un istante. Su Twitter la protagonista ha scritto: «Sto vivendo una giornata apocalittica, vi dirò una cosa meravigliosa: oggi mia sorella ha trovato un gatto smarrito mentre guardava il cartello con dentro la sua foto».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 22:50

