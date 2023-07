Cani maltrattati e tenuti in condizioni disumane e poi venduti: madre e due figlie hanno incassato 150 mila euro

di Redazione web

Tenevano cani in condizioni disumane per venderne il più possibile senza perdere tempo a curarli. Una mamma e le sue due figlie hanno incassato 125.000 sterline, fustigando dozzine di cani nel loro squallido allevamento illegale di cuccioli. Julie Pearce, 57 anni, e le figlie Rosalie Pearce, 33 anni, e Kaylie Adams, 24 anni, di Cardiff, hanno venduto gli animali online durante la pandemia da Covid, tenendo i piccoli in condizioni atroci, con l'obiettivo di venderne il più possibile.

Un'orca avvistata a pochi metri da una spiaggia: scoppia il panico tra i bagnanti. Cosa è successo VIDEO

Condizioni horror

Dozzine di animali sono stati lasciati in stanze anguste ricoperte di feci e urina, mentre alcuni cani erano in gravidanza o stavano allattando i cuccioli di cani; molti erano infestati da pulci e malnutriti e avevano bisogno di essere completamente tosati.

Julie Pearce e le figlie si sono dichiarate colpevoli di aver gestito un'attività di allevamento di cani senza licenza e di aver intrapreso pratiche commerciali sleali. Anche Rosalie Pearce e Kaylie Adams hanno ammesso di aver causato sofferenze inutili a un animale protetto e di non aver soddisfatto i loro bisogni di benessere.

Evitano il carcere

Tutti i tre hanno evitato il carcere e sono stati invece condannati a pene detentive sospese e al divieto di tenere animali per i successivi dieci anni. "Siamo lieti di poter dire che tutti i cani ora hanno trovato case meravigliose dove sono diventati membri della famiglia molto amati e in grado di vivere la vita che meritano", le parole di Hope Rescue l'ente di beneficenza che ora se ne prende cura e dove sono stati trasferiti i cani dopo la condanna delle tre donne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 12 Luglio 2023, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA