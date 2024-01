Coccodrillo completamente bloccato nel ghiaccio, rimane fuori solo il muso: il video choc della "brumazione"

«Volete vedere una scena davvero bella?», esordisce Gary Saurage, proprietario del parco degli alligatori di Gator Country, prima di puntare il dito verso il lago ghiacciato che si estende davanti ai suoi occhi. Dopo qualche secondo, è possibile scorgere una strana forma sotto la lastra cristallina, vale a dire un alligatore quasi completamente ricoperto dalla superficie di ghiaccio.

«Sappiamo tutti cosa fanno gli alligatori durante l'estate e la primavera», continua l'uomo, «ma cosa fanno l'inverno e come sopravvivono?»

Il fenomeno della brumazione

«Guardate qui», dice Gary Saurage, indicando l'alligatore sommerso dal ghiaccio e che sembra quasi essere stato fotografato nel mezzo di un movimento. «Guardate il muso, soprattutto», continua, «è spinto fuori dalla superficie così da poter continuare a incamerare ossigeno».

In questo modo, l'alligatore può sopravvivere anche in condizioni estreme. Si tratta di un fenomeno chiamato "brumazione", vale a dire la capacità di rettili e altri animali a sangue freddo di modificare il proprio metabolismo e le funzioni corporee collegate in modo da rallentarle e rimanere in vita senza sprecare energie.

«Il suo cuore», dice Gary, «fa tre battiti al minuto. È incredibile»

