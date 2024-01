Il panda rosso Barney scappa dallo zoo, il video dei vigili del fuoco che lo riportano a casa. E lui «brontola»

di Redazione Web

La libertà non ha prezzo e questo lo sa anche il piccolo Barney, il cucciolo di panda rosso scappato da uno zoo in Germania giovedì scorso. Dopo la segnalazione della sua scomparsa, i vigili del fuoco lo hanno individuato in cima a un albero che si divincolava tra i rami per non essere preso e riportato a casa. I dipendenti dello zoo hanno filmato la scena in cui, alla fine, i soccorritori riescono ad acciuffare lo scaltro Barney. Immagini che in poso tempo sono diventate virali perché il panda pare infastidito, così come suggerisce il suo brontolio.

Il video

Un video pubblicato dallo zoo di Colonia mostra il panda che si arrampica sui rami degli alberi innevati quando i vigili del fuoco riescono finalmente a raggiungerlo.

La razza

Barney vive nello zoo di Colonia dal 2015 e nonostante il nome del suo genere, si differenzia dai panda bianchi e neri, somigliando più a una volpe... soprattutto per l'astuzia. Secondo il World Wildlife Fund (Wwf), i panda rossi come Barney sono a rischio di estinzione. Nella loro regione natale, l'Himalaya, ne sono rimasti solo 10 mila.

