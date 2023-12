Due panda giganti tornano in Cina dopo 12 anni nello zoo di Edimburgo

Vivranno nel "santuario" protetto di Chengdu, nella provincia del Sichuan. Tian Tian e Yang Guang sono due panda giganti che, negli ultimi 12 anni hanno vissuto in cattività nello zoo di Edimburgo, nel Regno Unito, nell'ambito di un accordo tra la Royal Zoological Society of Scotland (RZSS) e l'Associazione cinese per la conservazione della fauna selvatica.

Gli scienziati speravano che si riproducessero, dando alla luce un cucciolo, tuttavia i due sposini - nonostante l'ambiente confortevole e pranzetti con bambù di prima scelta - non sono stati in grado di creare un "erede" e allora le autorità scozzesi hanno deciso di rimandarli in Cina.

Tian Tian, la femmina e Yang Guang, il maschio, dunque sono stati caricati in gabbie speciali e imbarcati su un aereo cargo diretto a Chengdu, nella provincia cinese del Sichuan; vivranno in un santuario protetto.

"Durante il loro soggiorno a Edimburgo - ha affermato David Field, direttore esecutivo della Royal Zoological Society of Scotland - i due panda giganti hanno avuto un'influenza positiva incredibile sui turisti, ispirando milioni di persone a prendersi cura della natura".

Con una vita media di 20 anni, i panda giganti sono il simbolo degli animali in via d'estinzione, secondo il WWF la popolazione attuale, nel mondo, è di appena 1.900 individui, di cui più della metà vive all'interno di aree dedicate.

