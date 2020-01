Stessa spiaggia, stesso mare: il cigno torna ogni anno a Santa Caterina

Lunedì 20 Gennaio 2020, 10:02

Ogni anno ritorna a fare un saluto, per la gioia dei neretini che passeggiano, nelle domeniche assolate, nelle marine di Nardò ( Salento ), come Santa Caterina. Nella splendida baia, presa d'assalto dai turisti quando la temperatura supera i 25 gradi, è tornato lui: piumaggio bianchissimo e becco regale. Il cigno. Sempre lo stesso.Si ferma pochi giorni, prima di ripartire per la sua strada, ma rendendo straordinario il paesaggio del mar Jonio e concedendosi volentieri anche agli scatti curiosi di improvvisati fotografi. Bentornato!