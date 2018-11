Veterinario incornato e ucciso dal toro. Paolo Casarin, padre di 4 figli con l'amore per gli animali

Un filmato molto forte, che ha suscitato rabbia e indignazione sui social, quello che è stato girato da alcuni escursionisti che, loro malgrado, sono stati spettatori di unafinita molto male. Alcuni cacciatori, infatti, avevano deciso di cacciare deiinsieme ad una trentina dida caccia. Un cervo era stato colpito proprio a ridosso di un, con almeno una dozzina di cani giunti proprio in quel punto per attaccarlo.Il video è stato girato nei pressi di Herreruela, piccolo centro in provincia di Caceres, in. Dal filmato si evince chiaramente come i, situati pericolosamente a ridosso del burrone, rischiano di precipitare nel vuoto. In qualche caso, accade proprio tutto ciò: alcuni cani scivolano e, compiendo un volo di diversi metri. Secondo quanto riportato da 20minutos.es , i cani precipitati nel burrone sono stati, ma non si hanno al momento notizie più precise sulle loro sorti. Il filmato, che dura poco più di un minuto, ha indignato tutti, a cominciare da, il leader di, che ha dichiarato: «I responsabili di un atto così selvaggio hanno un solo nome: criminali. Dobbiamo finirla una volta per tutte e punire i colpevoli». Intanto, però, non mancano le polemiche e le accuse reciproche tra le associazioni di animalisti e quelle di cacciatori.