Il cane Roky sale sul treno da solo e va in "gita" a Venezia: seduto nel vagone tra i passeggeri per raggiungere il padrone

di Mauro Corazza

Il padrone non lo porta in gita a Venezia, il cane prende il treno e ci va da solo. Una gita fuori porta improvvisata per Roky, un cucciolo di Pitbull che l’altro ieri ha atteso in stazione a Lison di Portogruaro il treno regionale per Venezia per farsi un giro. Già, perché Roky è solito andare nella città lagunare in compagnia del suo padrone, Osman Berisa, che vive a Portogruaro. «In realtà è mio fratello che, anche per fare colpo sulle ragazze, lo porta a Venezia - ammette Osman, 23 anni, originario del Montenegro ma da anni stabilitosi con la famiglia a Portogruaro - Tanto che Roky li segue in treno, si mette vicino al finestrino e si gode il viaggio osservando il paesaggio». Una gita diventata consuetudine ma che sabato, per pura casualità, non era in programma. Almeno per il gruppo di giovani. Non per Roky che deve aver pensato: “Ci vado da solo”.

Il racconto

Così il Pitbull di 8 mesi è uscito di casa verso le 8 del mattino, è arrivato alla stazione ferroviaria di Lison e qui, senza tanto pensarci, ha imboccato il sottopasso per arrivare al binario 1 in cui transitano i treni diretti a Venezia. Lo ha subito notato anche Laura, una passeggera, che ha postato tutto su Facebook con tanto di foto. «Sul treno regionale Portogruaro-Venezia Santa Lucia delle 8.39, nella stazione di Lison - ha avvertito - è salito il cane, si è seduto in treno continuando la corsa verso Venezia». Un messaggio che si è trasformato in un tam-tam in Rete. «È stata mia mamma la prima a preoccuparsi - spiega Osman - Io ero ancora a letto, mia mamma è venuta in camera per dirmi che non vedeva Roky, così mi sono messo subito in cerca». Il ragazzo ha girato in lungo e largo per Lison senza però trovare traccia del suo Pitbull.

Roky fotografato in treno

Roky infatti è stato fotografato mentre era seduto in treno, con lo sguardo sul finestrino, in attesa di arrivare a Venezia. «Mio fratello lo porta sempre con sé quando va a Venezia in treno - ribadisce il giovane di Lison - Sapevamo che gli piace tanto andarci, ma non avremmo mai pensato che sapesse arrivarci da solo. È davvero incredibile. Addirittura Roky ha imparato anche dove prendere il treno, tanto da non attraversare i binari ma utilizzando il sottopassaggio. Non solo, perché ora abbiamo anche scoperto che sa dove scendere». Roky infatti non è sceso a nessuna stazione intermedia del treno regionale che ferma praticamente dappertutto, ma solo dopo aver oltrepassato il ponte della Libertà ha capito di essere arrivato a destinazione. Qui ha trovato un agente della Polizia ferroviaria che, avvisato dalla moglie che nel frattempo aveva scoperto attraverso Facebook dell’insolito viaggiatore “portoghese”, ha catturato l’animale che è stato trasferito nel canile di Mestre. «Un viaggio che gli è costato due giorni di “carcere” - scherza Osman - Nel frattempo infatti sui social è apparso anche il mio numero di telefono che qualche conoscente ha postato. Ci siamo messi in contatto con la Polizia che ci ha spiegato che solo domani (oggi, ndr) lunedì ci consegneranno Roky».

«Non sappiamo se dovremo pagare delle sanzioni - conclude Osman, mentre posta sul suo profilo Instagram le foto di Roky - di certo è stata un’avventura che ci ha confermato quanto siano intelligenti i nostri amici a quattro zampe».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Gennaio 2024, 13:51

