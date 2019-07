Cagnolino trovato morto in un sacchetto tra i rifiuti. La compagna lo ha vegliato per giorni: ora cerca un padrone

Mercoledì 24 Luglio 2019, 10:06

, probabilmente abbandonata insieme a lui tra i rifiuti. È accaduto a Sezze, nel Lazio. La denuncia sudall'Associazione Amici del cane di Latina.Ecco l'appello dell'associazione: «Lui buttato così come immondizia in una strada isolata....come si buttano tante cose!!! Ammazzato e poi messo nella busta...o messo dentro per morire di stenti come fu per Lucky... chissà!!! Certo è che questa volta purtroppo non si può riuscire a capire chi sia stato e punirlo perché è un posto isolato in mezzo al nulla!!!😭...una cosa però si può fare...salvare Lei... la sua compagna lasciata lì vicino a lui!!! L'abbiamo chiamata VITA e ora merita almeno lei la FELICITÀ!!!! Non si è mossa da lì vicino se non per buttarsi pancia all'aria o andare a cercare le coccole da chi li ha trovati, come per dire GRAZIE DI ESSERE QUI, TI PREGO ORA NON TE NE ANDARE!!! Vita non è arrabbiata con l'uomo perché i cani, purtroppo, non sanno portare rancore!!!! È remissiva e di immensa dolcezza!!! È una taglia media e deve trovare una famiglia che la meriti!!!».Insomma,Compagna coraggiosa in cerca di affetto.