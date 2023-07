Balena avvistata tra Palmarola e Ponza: «Che spettacolo, è la regina di Terracina». Le immagini incredibili

«Che spettacolo.... Non ci Credo!». È l'emozione di chi vede una balena, avvistata tra Ponza e Palmarola. Un capodoglio di circa 8 metri che nuota con leggerezza nell'acqua. Il mare del litorale laziale regala spettacolo a non finire.

Ilary Blasi in barca, l'incontro choc con una balena in mare aperto: «Eccola, è enorme»

Beluga russo in Svezia, il caso della balena Hvaldimir: «È una spia della marina di Putin»

La regina di Terracina

Per i turisti il capodoglio è già un mito: «la regina di Terracina», una piccola balena che da giorni sguazza fra le acque del litorale laziale. Sono tanti gli avvistamenti dei bagnanti di numerose località: Terracina, Palmarola e Ponza, dove decine di spettatori hanno potuto ammirare in acqua le acrobazie del cetaceo, un piccolo capodoglio di circa 8 metri, per nulla intimorito dalle barche e dalla presenza umana.

Ad immortalare la piccola balena mentre nuotava al largo tra Terracina e Ponza è stato un gruppo di persone a bordo di un’imbarcazione, «mamma mia, che bella, è piccola».

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Luglio 2023, 20:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA