Aurora, morta la cavalla che guidò il corteo funebre della Regina Elisabetta II: «Ora galoppa nei cieli»

Aurora era una possente cavalla dal candido manto bianco, celebre per aver guidato il corteo funebre della Regina Elisabetta II nel 2022 (la cosiddetta "Long Walk"), e in seguito alla sua morte avrà un funerale di rango nel Regno Unito, dopo 13 anni di età e un lungo e onorato servizio nelle file della polizia inglese.

La triste notizia

A dare notizia dell'addio all'equino è stato il suo ex corpo di appartenenza, la Thames Valley Police, con un elogio funebre in piena regola. Elogio in cui Aurora è descritta come «un gigante gentile, dalla natura docile, sempre pronta a fare un buon lavoro».

Entrata nei ranghi della polizia nel 2015, aveva svolto l'ultimo giorno di servizio in grande stile proprio quel fatidico 19 settembre. «Non la potremo mai ringraziare abbastanza», concludono nel messaggio di congedo trasmesso ai media i 'colleghì poliziotti: «Ora galoppa libera da ogni dolore, dolce ragazza, e grazie per il tuo servizio».

