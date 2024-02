Scoiattoli rossi nel parco, svelato il mistero dei piccoli roditori con il manto colorato: «Non appartengono a una nuova specie»

Un gruppo di scoiattoli rossi ha cominciato ad aggirarsi per una parco della città di Patterson, nello stato di New York, portando le autorità a indagare sui piccoli animali. Questi scoiattolini rossi, infatti, non appartengono a una nuova specie che si pensava fosse estinta e finalmente riscoperta, ma sono dei normali roditori. Quel rosso che li ricopre non è il loro manto naturale ma vernice.

Il mistero, dopo diversi avvistamenti nel giro di qualche settimana, è stato risolto. Come rivelato dagli investigatori, un uomo è stato identificato come il responsabile mentre veniva «colto con le mani nel sacco».