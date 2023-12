Neonato di tre mesi azzannato e ucciso dal cane di famiglia: la disperazione dei genitori

di Redazione Web

Sopravvivere ai propri figli è una condanna che ogni genitore non vorrebbe mai scontare nella propria vita. Ma non sempre si è fautori del proprio destino. È quanto successo pochi giorni fa ad una coppia di neogenitori che ha perduto il figlio piccolo sotto i propri occhi, azzannato da un cane-lupo che viveva come animale domestico nella loro abitazione.

L'agguato del cane-lupo

Un neonato di tre mesi è stato ucciso nella propria casa di Chelsea, Stati Uniti, attaccato da un cane di grossa taglia, discendente dai lupi. La famiglia, così come riporta Abc News, ha cercato invano di salvare il piccolo, allontanandolo dall'animale, ma nessuno sforzo è valso a proteggerlo.

Il piccolo ha provato a combattere, sopravvivendo per diversi minuti dall'agguato e fino all'arrivo dei soccorritori. Ma una volta trsportato d'urgenza al Grandview Medical Center, i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Dopo la morte del neonato, il cane-lupo è stato soppresso e portato all'Alabama State Diagnostics Laboratory ad Auburn per verificare la sua discendenza, poi confermata dai risultati di esami specifici.

I cani ibridi

L'International Wolf Center ha pubblicato un ampio avvertimento online contro l'introduzione di cani-lupi nelle proprie case.

