Entra in officina e viene attaccato da un dobermann: grave un 59enne, è in prognosi riservata Il malcapitato è un uomo del veneziano che doveva consegnare dei documenti in officina







di Redazione web Dobermann attacca un cliente di un'officina a Nervesa della Battaglia in località Bavaria. L'aggressione alle 14 di oggi, 30 maggio, all'interno di un'officina di riparazione dei veicoli dove il cane si è scagliato contro un 59enne del veneziano che si trovava lì per consegnare dei documenti. Immediata la chiamata ai soccorsi. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso e sono ancora in corso gli accertamenti sulla vicenda. Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Maggio 2023, 16:59

