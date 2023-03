Tradizione e innovazione nel cibo? «Sì, ma l'uomo deve vivere il proprio tempo». A Sciacca il convegno per VIII Mangia's Academy

«L’uomo deve vivere il proprio tempo». Innovazione ed evoluzione? Tutto giusto, l’uomo deve progredire «ma non si deve ancorare né alla tradizione né al futuro. Come la qualità nel cibo di oggi, che non è quella di ieri e non è quella di domani. Sono i valori sociali danno la spinta verso l’alto». E’ il maestro pasticcere Iginio Massari che, intervenendo al convegno “La nuova era dell'Hospitality: dove la tradizione incontra l’innovazione” che si è tenuto il 27 marzo a Sciacca (Agrigento) nella location di Torre del Barone Resort per l’"VIII Mangia's Academy”, percorso di alta formazione alberghiera che con partner internazionali e formatori professionisti, ha visto impegnati 200 dipendenti. A moderare il convegno, Giusi Battaglia, ideatrice e conduttrice del programma in onda su Food Network canale 33 “Giusina in cucina”. Il tema, la tradizione che incontra l’innovazione, è stato affrontato con show cooking sui dolci conventuali e ospiti. Da Nicola Fiasconaro al maestro cuciniere Peppe Giuffrè, insieme a Marcello Mangia, presidente & CEO Mangia’s, Rudy Zerbi (in collegamento video), Lillo De Fraia, Vittorio Santoro, Salvatore Gambuzza, Sergio Viviani e Anna Martano, prefetto per la Sicilia dell'Accademia Italiana Gastronomia. «La nostra ospitalità vuole contenuti e, soprattutto cerca il made in Italy, la vera carta vincente, il cuore pulsante della nostra attività», dice Marcello Mangia che ufficializza l'inaugurazione per il prossimo 23 giugno del Brucoli Resort (Siracusa) che si aggiunge alla catena dell'hospitality di Mangia's. «Anche l'accoglienza deve dare trasparenza e puntare all’arte culinaria».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Marzo 2023, 12:52

