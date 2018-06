Sabato 9 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:38 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una puntata speciale per concludere, la seriecancellata dopo due stagioni di successo e per la quale i fan hanno richiesto a gran voce un finale, e unaaltrettanto speciale per festeggiare il tanto atteso epilogo.Un vero e proprio film di 151 minuti firmato dalle sorelle Lana e Lilly Wachowski salutato con un evento a, la città scelta come location della serie internazionale, e con una pizza creata dal maestroper rendere indimenticabile il saluto ai protagonisti diIl pizzaiolo che da via dei Tribunali è arrivato fino a New York ha scelto ingredienti selezionati e legati al territorio campano per ottenere un unico risultato: «Pervolevo unache comunicasse freschezza e potesse mettere tutti d'accordo, insolita ma allo stesso tempo nel rispetto della tradizione». E a quanto pare ha colto nel segno: «Alla festa al Bagno Elena abbiamo dato la possibilità di scegliere tra una classica Margherita e una Sense8, e quasi tutti hanno voluto provare. Anche perché abbiamo fatto in modo che potesse essere gradita a quante più persone possibile, escludendo la carne».Ma ecco gli ingredienti della pizza: farina bio del Molino Caputo per l'impasto, condito con pomodoro biologico campano La Fiammante, fiori di zucca a crudo e funghi champignon affettati sottilmente, fiordilatte La Sorrentina, una spruzzata di paprika e peperoncino, e olio extravergine.