La Cucina di Cesare, aria di casa e eccellenze del territorio

di Valeria Arnaldi

È la cucina romana di tradizione familiare la grande protagonista al ristorante La Cantina di Cesare. «Un’osteria romana al cento per cento», come la descrive il titolare Marco Antonelli. Nato a maggio 2020, questo indirizzo di gusto si è rapidamente imposto all’attenzione, anche di più palati noti, dai Maneskin ad Andrea Casta, senza dimenticare nomi di politica e istituzioni.

Ad affascinare è proprio l’atmosfera “di casa”, ricreata ad arte. «Le portate sono quelle tipiche della mia famiglia, riprese dal ricettario della nonna - spiega Antonelli - si guarda, dunque, ai sapori tipici di Roma, senza trascurare però portate di più ampio respiro per venire anche incontro a esigenze e gusti dei molti turisti presenti nella zona. Si va dalla carbonara alle polpette con i carciofi, fino alla trippa alla romana, ma non mancano spaghetti alle vongole o cacio e pepe con gamberone».

Le materie prime sono quelle del territorio, unendo così la tradizione della tavola alle eccellenze locali. La varietà di visione di gusto si vede in modo evidente nei dolci, tutti rigorosamente fatti in casa, tra tiramisù e sbriciolata, non dimenticando però la cheesecake. Interessanti gli abbinamenti con le etichette, in un’articolata selezione di vini bianchi e rossi. A rendere speciale il locale, anche gli orari. «Siamo aperti dalle 11 fino a mezzanotte e si può mangiare a qualunque ora».

La Cantina di Cesare

Roma, via Candia 42, 3381011386, titolare Marco Antonelli, aperto tutti i giorni dalle 11 alle 24, costo: 30 euro, pagina instagram.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Gennaio 2023, 06:00

