Trussardi, eleganza stellata a due passi dalla Scala

Nuovo look e una nuova proposta gourmet per Palazzo Trussardi che, dopo un profondo restyling, torna ad essere quel luogo simbolo del lifestyle meneghino dove, a pochi passi dal Teatro alla Scala, si fondono e convivono moda, arte, cultura e fine dining. Un’immersione nell’eleganza e nell’eccellenza italiana che accoglie, oltre al flagship store della celebre maison, un cafè/cicchetteria e un ristorante guidati dallo chef 2 Stelle Michelin Giancarlo Perbellini.

Per gli ospiti del ristorante la scelta è tra percorsi alla carta di due o tre portate (con delizie come l’animella, carota, pesto di alghe e yogurt, i ravioli di patata affumicata, robiola, peperone e vino rosso, il piccione, parmigiano e olio evo, birra e scorzonera e il topinambur, liquirizia, patata affumicata), il menu Degustazione (con piatti iconici come l’astice Thermidor, il piccione parmigiano e olio evo, birra e scorzanera e lo gnocco di patate, patate e uova di tonno) o il menu XMilano, un omaggio dello chef alla tradizione culinaria milanese, rivisitata in chiave moderna, che comprende Cassœula Oggi, il riso, zafferano, ossobuco, il soufflé ghiacciato al panettone e La Milanese cotta & cruda® (una ricetta coperta da brevetto ventennale).

Più informale la proposta food del Cafè (che ospita la prima pasticceria di Giancarlo Perbellini in città), tra sfizi dolci e salati da gustare anche nella splendida terrazza coperta con giardino verticale sospeso.

Trussardi by Giancarlo Perbellini

Milano, Piazza della Scala 5; Ristorante tel: 02/80688201; chiuso domenica e sabato sera; orari pranzo 12:30/14:30, cena 19:30/22:00; Cafè tel: 02/80688295; chiuso domenica; orari 8:30/22:30 www.trussardi.com Costo medio 125 euro

