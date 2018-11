A tutta torba, pazzi per il whisky al gusto di Scozia

Giovedì 22 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

È dedicata agli appassionati di whisky scozzesi la terza edizione della kermesse A Tutta Torba!, ospitata domenica 2 dicembre dal Chorus Cafè di Roma.Sarà una giornata evento per assaggiare centinaia di etichette e bottiglie vintage allo shop Whisky & Co, stuzzicando prelibatezze di cucina street food romana firmate Maritozzo Rosso. La manifestazione, a ingresso gratuito previa registrazione con gettoni per consumazioni, è organizzata dal team di Roma Whisky Festival (a Roma il 2 e 3 marzo prossimi per l'ottavo anno).Ormai cult, il collector's corner con una trentina di bottiglie rare di whisky tra cui spiccano un Ardbeg 1974 Spirit of Scotland 500 Years of Scotch Whisky, Limited Edition; un Bowmore 1980 - 21YO Dun Bheagan Collection; un Talisker 25YO imbottigliato nel 2007 e uno Springbank 15YO Sherrywood Tim Nichools & Markku Sauvala selection. La novità che non vi aspettereste? La Bowmore Room Experience, uno spazio sensoriale targato Bowmore dove il visitatore verrà catapultato all'interno della storica distilleria tra immagini, suoni, profumi e tasting con i drink creati da quattro barlady: Solomya Grystychyn del Chorus Cafè, Giulia Castellucci di Co.So., Michela Scalzo di Freni e Frizioni e Roberta Martino del Palazzaccio anticipa l'organizzatore Andrea Fofi.